За год в Беларуси количество работников сократилось на 11,2 тысячи человек

В белорусской экономике в декабре 2018 года было занято 4 млн 336 тыс. человек, следует из данных Национального статистического комитета.

В декабре 2017 года этот показатель составлял 4 млн 437,2 тыс. Таким образом, за год количество занятых сократилось на 11,2 тыс.

Критерии отнесения граждан к не занятым в экономике в рамках декрета президента № 3 от 2 апреля 2015 года «о тунеядцах» будут постепенно меняться, заявила на пресс-конференции 4 января министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

«Бесспорно, мы будем совершенствовать сам нормативно-правовой акт, который регулирует это направление. Это процесс работы. Мы не поставили жирную точку», — сказала она.

После протестов, прокатившихся по стране в феврале—марте 2017 года против декрета № 3, документ был скорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «Об изменении декрета президента Республики Беларусь». На смену декрету «О предупреждении социального иждивенчества» пришел декрет «О содействии занятости населения».

На его основании власти разработали базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которая заработала 1 декабря 2018 года. Внесенные в эту базу граждане будут обязаны платить за госуслуги в полном объеме, в частности с 1 января 2019 года — за горячую воду, с 1 октября — за газ и отопление.

В начале декабря Костевич сообщила, что в базу данных не занятых в экономике граждан попало около 500 тыс. человек.