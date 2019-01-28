Поправки в закон радикально не меняют ситуацию с проведением массовых мероприятий, — правозащитники

Новые поправки в закон о массовых мероприятиях радикально ситуацию не меняют. Таково общее мнение участников пресс-конференции, которую провели 28 января представители Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) и закрытого властями правозащитного центра «Весна». Пресс-конференция была посвящена вступлению в силу 26 января изменений в закон о массовых мероприятиях.

Координатор юридических программ БХК Дмитрий Черных отметил, что во время обсуждения в прошлом году поправок в закон правозащитники подготовили и направили в Палату представителей свои предложения. «Ни одно не было учтено при подготовке изменений в законодательство», — подчеркнул он.

По словам Черных, правозащитники, в частности, предлагали разделить массовые мероприятия на культурно-спортивно-развлекательные и на те, что направлены на реализацию конституционных прав граждан на свободу высказывания. «Исходя из этого разделения, должен быть четко прописан порядок проведения массового мероприятия, — пояснил Черных. — В частности, все расходы, связанные с проведением мероприятий по реализации права граждан на выражение мнения, не должны оплачиваться организаторами. Эти расходы (по обеспечению безопасности, последующей уборке территории и так далее) должно брать на себя государство».

Правозащитники также предлагали ввести понятие «контрдемонстрация». Это позволило бы сторонникам и противникам какой-то идеи одновременно проводить свои мероприятия. Нынешнее законодательство не разрешает одновременно проводить несколько массовых мероприятий в одном месте.

Кроме того, правозащитники предлагали вывести из-под действия закона о массовых мероприятиях одиночные пикеты граждан. «Очевидно, что одиночный пикет по определению не является массовым мероприятием, — сказал Черных. — Но закон трактует пикет именно так и требует получения разрешения на его проведение».

Правозащитник отметил, что обновленный закон о массовых мероприятиях вводит уведомительный принцип на проведение массовых мероприятий, но только в том случае, если они запланированы в специально отведенных для этого местах. Для Минска, например, выделено шесть таких мест, в том числе парк Дружбы Народов возле площади Бангалор. При этом сохраняется требование о том, что организаторы массового мероприятия оплачивают расходы по охране общественного порядка, медобслуживанию и уборке территории.

«Все эти разрешенные места находятся не в центре города и малолюдны, — сказал Черных. — Мы предлагали создать список мест, где митинги и демонстрации проводить нельзя, и этим ограничиться. Все остальные места должны быть доступны для реализации конституционных прав граждан, чтобы их протест был видимым и слышимым теми, кому он адресован».

Заместитель председателя ПЦ «Весна» Валентин Стефанович отметил, что введение уведомительного принципа выглядит как позитивное изменение, но проведение акций протеста в отдаленных местах лишает мероприятие смысла, потому что протестующих никто не увидит и не услышит. По его мнению, даже после изменений закон не соответствует международным нормам и принципам в этой сфере.

По словам Стефановича, правозащитники будут проводить мониторинг во всех регионах, чтобы отследить, как на практике будет применяться обновленный закон о массовых мероприятиях. Они также намерены встретиться с чиновниками Мингорисполкома, чтобы предложить им увеличить в Минске число мест, где разрешено проведение массовых мероприятий. «Не думаю, конечно, что власти разрешат по уведомительному принципу проводить массовые мероприятия в центре города, но необходимо попытаться этого добиться, — сказал Стефанович. — Власти пытаются делать вид, что у нас происходит какая-то либерализация, но на самом деле это абсолютно не так. Закон, по сути, радикально ничего в ситуации с проведением акций протеста не поменял».

В целом же, отметил Стефанович, правозащитники считают, что белорусский закон о массовых мероприятиях настолько не соответствует международным нормам и принципам, что необходимо не вносить в него поправки, а разработать и принять новый закон с учетом положений и требований Международного пакта о гражданских и политических правах.