Поправки в закон радикально не меняют ситуацию с проведением массовых мероприятий, — правозащитники

/ Общество
Просмотров: 140 Комментариев: 0

Новые поправки в закон о массовых мероприятиях радикально ситуацию не меняют. Таково общее мнение участников пресс-конференции, которую провели 28 января представители Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) и закрытого властями правозащитного центра «Весна». Пресс-конференция была посвящена вступлению в силу 26 января изменений в закон о массовых мероприятиях.

Координатор юридических программ БХК Дмитрий Черных отметил, что во время обсуждения в прошлом году поправок в закон правозащитники подготовили и направили в Палату представителей свои предложения. «Ни одно не было учтено при подготовке изменений в законодательство», — подчеркнул он.


Государство обновило ценник на массовые мероприятия

По словам Черных, правозащитники, в частности, предлагали разделить массовые мероприятия на культурно-спортивно-развлекательные и на те, что направлены на реализацию конституционных прав граждан на свободу высказывания. «Исходя из этого разделения, должен быть четко прописан порядок проведения массового мероприятия, — пояснил Черных. — В частности, все расходы, связанные с проведением мероприятий по реализации права граждан на выражение мнения, не должны оплачиваться организаторами. Эти расходы (по обеспечению безопасности, последующей уборке территории и так далее) должно брать на себя государство».

Правозащитники также предлагали ввести понятие «контрдемонстрация». Это позволило бы сторонникам и противникам какой-то идеи одновременно проводить свои мероприятия. Нынешнее законодательство не разрешает одновременно проводить несколько массовых мероприятий в одном месте.

Кроме того, правозащитники предлагали вывести из-под действия закона о массовых мероприятиях одиночные пикеты граждан. «Очевидно, что одиночный пикет по определению не является массовым мероприятием, — сказал Черных. — Но закон трактует пикет именно так и требует получения разрешения на его проведение».

Правозащитник отметил, что обновленный закон о массовых мероприятиях вводит уведомительный принцип на проведение массовых мероприятий, но только в том случае, если они запланированы в специально отведенных для этого местах. Для Минска, например, выделено шесть таких мест, в том числе парк Дружбы Народов возле площади Бангалор. При этом сохраняется требование о том, что организаторы массового мероприятия оплачивают расходы по охране общественного порядка, медобслуживанию и уборке территории.

Инициаторы митинга в День Воли 25 марта приветствуют любые мероприятия по празднованию 101-й годовщины БНР

«Все эти разрешенные места находятся не в центре города и малолюдны, — сказал Черных. — Мы предлагали создать список мест, где митинги и демонстрации проводить нельзя, и этим ограничиться. Все остальные места должны быть доступны для реализации конституционных прав граждан, чтобы их протест был видимым и слышимым теми, кому он адресован».

Заместитель председателя ПЦ «Весна» Валентин Стефанович отметил, что введение уведомительного принципа выглядит как позитивное изменение, но проведение акций протеста в отдаленных местах лишает мероприятие смысла, потому что протестующих никто не увидит и не услышит. По его мнению, даже после изменений закон не соответствует международным нормам и принципам в этой сфере.

По словам Стефановича, правозащитники будут проводить мониторинг во всех регионах, чтобы отследить, как на практике будет применяться обновленный закон о массовых мероприятиях. Они также намерены встретиться с чиновниками Мингорисполкома, чтобы предложить им увеличить в Минске число мест, где разрешено проведение массовых мероприятий. «Не думаю, конечно, что власти разрешат по уведомительному принципу проводить массовые мероприятия в центре города, но необходимо попытаться этого добиться, — сказал Стефанович. — Власти пытаются делать вид, что у нас происходит какая-то либерализация, но на самом деле это абсолютно не так. Закон, по сути, радикально ничего в ситуации с проведением акций протеста не поменял».

В целом же, отметил Стефанович, правозащитники считают, что белорусский закон о массовых мероприятиях настолько не соответствует международным нормам и принципам, что необходимо не вносить в него поправки, а разработать и принять новый закон с учетом положений и требований Международного пакта о гражданских и политических правах.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: правозащитники массовые акции Персона: Дмитрий Черных Валентин Стефанович

Другие материалы на эту тему:

Журналистом года правозащитники назвали главного редактора БелаПАН

Журналистом года правозащитники назвали главного редактора БелаПАН

Беларусь возглавляет Глобальный индекс рабства среди европейских стран

Беларусь возглавляет Глобальный индекс рабства среди европейских стран

Елена Тонкачева вернулась в Беларусь после трех лет высылки

Елена Тонкачева вернулась в Беларусь после трех лет высылки

Михаилу Жемчужному могут пришить новое дело

Михаилу Жемчужному могут пришить новое дело