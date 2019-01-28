Иначе чем живодерством это не назовешь: в Ружанах была найдена зверски избитая собака с раздробленным черепом

В субботу, 26 января, в Ружанах в лесу была обнаружена зверски избитая собака. Животное нашли возле местного кладбища.

Собаку обнаружила школьница. Девочка сразу подумала, что лежит какая-то тряпка: «Подошла поближе, а там... собака. Голова разбита, с глазами непонятно что, то ли из-за травмы повреждены. Она ничего не видит, все в крови на два метра... Правда, снег стал все заметать. Очень прошу вас, помогите! Не знаю, что делать?!..»

Как сообщается, череп животного раздроблен практически весь. Собаку били о дерево. В настоящее время она находится в клинике. Это кобель. Ему примерно пять лет. Брестские волонтеры очень просят помощи всех неравнодушных. Контактный телефон +375 29 7965313.

«Комментарии тут излишни. Иначе чем живодерством это не назовешь», - сказано в соцсети.