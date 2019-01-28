Похитившим картину Куинджи из Третьяковки оказался белорус
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Стали известны некоторые подробности о подозреваемом в похищении картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи.
По данным правоохранителей, это 32-летний гражданин Беларуси (также у него есть российский паспорт). Мужчина имеет большие долги и является безработным. Совсем недавно он искал работу в качестве помощника по ведению хозяйства, сообщает
Как отмечается, в 2008-м он окончил Феодосийский политехнический институт Национального университета кораблестроения по специальности «Экономика предприятия».
Ранее белорус судим не был.