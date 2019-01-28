Похитившим картину Куинджи из Третьяковки оказался белорус

Стали известны некоторые подробности о подозреваемом в похищении картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи.

Фото: Государственный Русский музей

По данным правоохранителей, это 32-летний гражданин Беларуси (также у него есть российский паспорт). Мужчина имеет большие долги и является безработным. Совсем недавно он искал работу в качестве помощника по ведению хозяйства, сообщает Росбалт .

Как отмечается, в 2008-м он окончил Феодосийский политехнический институт Национального университета кораблестроения по специальности «Экономика предприятия».

Ранее белорус судим не был.