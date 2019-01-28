Россельхознадзор не пустил в Калининград 306 тыс. яиц

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Калининградскую область крупную партию куриных яиц из Беларуси.

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Как отмечается, на пункте пропуска «Чернышевское» эксперты выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе 306300 яиц. Отправителем значилась ОАО «1-я Минская птицефабрика».

В результате проверки работники Россельхознадзора не смогли установить идентификационные номера предприятия-производителя в ветсвидетельстве и на маркировочных этикетках.