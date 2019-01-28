За пять лет мобильная связь подорожала почти в два раза, фиксированная — более чем втрое

За последние пять лет (2014-2018) мобильная телефонная связь в Беларуси подорожала в 1,99 раза, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных Национального статистического комитета.

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При этом абонентская плата за пользование сотовыми сетями увеличилась в 2,42 раза, телефонные разговоры, отправка sms-сообщений, мобильный доступ в интернет (включен в статистику в 2017 году) — в 1,76 раза.

Фиксированная городская телефонная связь подорожала в 3,34 раза. Плата за пользование телефоном повысилась в 3,71 раза, повременная плата за местные разговоры — в 2,82 раза, плата за междугородные и международные разговоры — в 1,86 раза.

Стоимость сотовых телефонов (с 2017 года Белстат отслеживает цены на смартфоны) уменьшилась за пять лет на 10,87%, телефонных аппаратов фиксированной связи — увеличилась на 53,69%.

Потребительские цены в целом за 2014—2018 годы возросли в 1,59 раза.

В минувшем году сотовая связь подорожала на 5,72%, городская фиксированная — на 9,33%, междугородные разговоры — на 6,41%. Сотовые телефоны подешевели на 7,56%, стоимость телефонных аппаратов фиксированной связи увеличилась на 1,77%. Общий рост потребительских цен составил 5,64%.