В Щучинском районе пожарный извещатель семью

В ночь на вторник в жилом доме в деревне Лелюшевцы Щучинского района произошел пожар. Информация о нем поступила в МЧС в 2:29.

К моменту прибытия на место сотрудников МЧС, семья (хозяин строения 1939 года рождения, его сын 1967 года рождения и дочь 1976 года рождения), проживающая в доме, находилась на улице. Ее о возгорании предупредил сработавший пожарный извещатель.