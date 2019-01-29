В Щучинском районе пожарный извещатель семью

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В ночь на вторник в жилом доме в деревне Лелюшевцы Щучинского района произошел пожар. Информация о нем поступила в МЧС в 2:29.

К моменту прибытия на место сотрудников МЧС, семья (хозяин строения 1939 года рождения, его сын 1967 года рождения и дочь 1976 года рождения), проживающая в доме, находилась на улице. Ее о возгорании предупредил сработавший пожарный извещатель.

Рассматриваемая версия возникновения пожара – перекал печи, сообщает МЧС.
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Тэги: пожар МЧС

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