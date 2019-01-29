Экс-премьер Украины сказал, что Лукашенко очень популярен в его стране

Президент Беларуси принял представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгения Марчука.

Фото: пресс-служба президента

По сообщению пресс-службы белорусского президента, Марчук передал приветcвие от Петра Порошенко, с которым виделся вчера.

«Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает как часы», — сказал он.

Марчук добавил, что в Украине и к Беларуси, и к Лукашенко хорошее отношение. «Вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно», — уточнил политик.