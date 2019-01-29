Лукашенко недоволен товарооборотом с Украиной

Президент встретился с экс-премьером Украины и представителем своей страны в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком.

Глава Беларуси напомнил, что раньше взаимный товарооборот между государствами составлял ориентировочно восемь миллиардов долларов, информирует пресс-служба Лукашенко.

«Сегодня где-то 5,5 млрд долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся», — сказал президент.

Марчук передал Лукашенко приветствие от Петра Порошенко и уточнил, что президент Украины доволен, как развивается сотрудничество между нашими государствами.