Лукашенко недоволен товарооборотом с Украиной

/ Экономика
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Президент встретился с экс-премьером Украины и представителем своей страны в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком.

Глава Беларуси напомнил, что раньше взаимный товарооборот между государствами составлял ориентировочно восемь миллиардов долларов, информирует пресс-служба Лукашенко.

Экс-премьер Украины сказал, что Лукашенко очень популярен в его стране

«Сегодня где-то 5,5 млрд долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся», — сказал президент.

Марчук передал Лукашенко приветствие от Петра Порошенко и уточнил, что президент Украины доволен, как развивается сотрудничество между нашими государствами.
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Тэги: Беларусь-Украина товарооборот Персона: Евгений Марчук Александр Лукашенко

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