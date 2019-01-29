«Евровидение-2019»: Беларусь выступит в первом полуфинале

Представитель Беларуси на «Евровидении-2019» выступит в первой части первого полуфинала. Он состоится 14 мая. В этом году конкурс принимает Израиль. Местом проведения «Евровидения» стал Тель-Авив.

В конкурсе примут участие 42 страны. Шесть из них сразу классифицированы в финал — страна-хозяйка Израиль, а также государства-основатели Европейского вещательного союза: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Остальные 36 государств жеребьевкой были разделены на два полуфинала — 14 и 16 мая. В финал, который состоится 18 мая, выйдут по десять стран из каждого полуфинала.

В первом полуфинале помимо Беларуси выступят Словения, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина и Греция.

В во втором полуфинале выступят представители Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Двенадцать стран уже определились со своими представителями — Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Македония, Франция, Мальта, Сан-Марино, Испания и Нидерланды.

Участник от Беларуси станет известен не позднее 8 марта. Прием заявок продолжается до 31 января включительно, а 4 февраля пройдет предварительное прослушивание, по результатам которого будут отобраны десять финалистов.

Как сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании, по данным на 28 января, поступила 31 заявка из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Великобритании и США.