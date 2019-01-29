Житель Березовского района более 20 лет насиловал несовершеннолетних девочек

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда не удовлетворила обжалование 42-летнего местного жителя на приговор в виде 15 лет колонии усиленного режима.

По сообщению областной прокуратуры, фигурант совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних и несовершеннолетних с 1994 года по июль 2017. На то время четверо потерпевших были малолетними, двое — несовершеннолетними.

Суд Березовского района признал его виновным 6 декабря, но сельчанин обжаловал приговор и просил прекратить дело за истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности.