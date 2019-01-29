В Подольске задержали находившегося в бегах мошенника из Беларуси

До десяти лет с конфискацией имущества грозит 44-летнему минчанину Михаилу Набаровскому, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере – он задержан по запросу белорусской стороны в подмосковном Подольске.

По информации милиции, за пять лет минчанин облапошил семь человек (в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по 11 преступным эпизодам).

Как стало известно Naviny.by , Набаровский злоупотребляя доверием жителей Минска и Минской области, уговаривал их оформлять на себя кредиты и передавать деньги ему.

«Аферист заверял своих жертв, что будет самостоятельно погашать задолженность перед банком», - отмечают правоохранители, добавляя, что свои обязательства он исполнять и не собирался.

Общий ущерб от преступных действий составил более 55 тысяч рублей.

С июля 2017-го минчанин находился в бегах. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.