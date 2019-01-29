В Подольске задержали находившегося в бегах мошенника из Беларуси

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До десяти лет с конфискацией имущества грозит 44-летнему минчанину Михаилу Набаровскому, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере – он задержан по запросу белорусской стороны в подмосковном Подольске.

По информации милиции, за пять лет минчанин облапошил семь человек (в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по 11 преступным эпизодам).

Как стало известно Naviny.by, Набаровский злоупотребляя доверием жителей Минска и Минской области, уговаривал их оформлять на себя кредиты и передавать деньги ему.

«Аферист заверял своих жертв, что будет самостоятельно погашать задолженность перед банком», - отмечают правоохранители, добавляя, что свои обязательства он исполнять и не собирался.

Общий ущерб от преступных действий составил более 55 тысяч рублей.

С июля 2017-го минчанин находился в бегах. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
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Тэги: мошенничество Город: Подольск

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