В Подольске задержали находившегося в бегах мошенника из Беларуси
До десяти лет с конфискацией имущества грозит 44-летнему минчанину Михаилу Набаровскому, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере – он задержан по запросу белорусской стороны в подмосковном Подольске.
По информации милиции, за пять лет минчанин облапошил семь человек (в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по 11 преступным эпизодам).
Как стало известно
«Аферист заверял своих жертв, что будет самостоятельно погашать задолженность перед банком», - отмечают правоохранители, добавляя, что свои обязательства он исполнять и не собирался.
Общий ущерб от преступных действий составил более 55 тысяч рублей.
С июля 2017-го минчанин находился в бегах. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.