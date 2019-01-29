Фотофакт. В Мозыре «скорая» протаранила «Мерседес»

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В дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля скорой медицинской помощи пострадала 38-летняя женщина.

Авария произошла в Мозыре на улице Рыжкова. Как отметили в региональной Госавтоинспекции, «скорая» на перекрестке врезалась в микроавтобус «Мерседес», остановившийся перед «зеброй».

В результате столкновения автомобиль покатился вперед и совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу женщину.

Пешеход получила травмы и была доставлена в больницу – после оказания помощи ее отпустили домой.

 

Фото пресс-службы УВД Гомельской области
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Тэги: ДТП скорая помощь Город: Мозырь

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