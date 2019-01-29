В ФРГ генсеку ООН вручат премию имени Карла Великого

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За «оживление и укрепление многостороннего сотрудничества на базе ценностей и целей Европейского Союза и Организации Объединенных Наций» - такова формулировка, с которой престижная международная премия имени Карла Великого вручается за 2019 год генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш.

Фото из Википедии

«Действия Гутерриша базируются на общих ценностях и убеждениях, которые Европейский Союз сформулировал для себя в сложном глобализованном мире с целью способствовать плюрализму, толерантности и диалогу, трансграничному сотрудничеству, а прежде всего миру, свободе и демократии», - указывается также в обосновании.

Награждение пройдет по традиции в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши 31 мая, в праздник вознесения, пишет DW.

В разные годы лауреатами этой награды становились: Конрад Аденауэр, Уинстон Черчилль, Генри Киссинджер, Вацлав Гавел, Билл Клинтон, Ангела Меркель, Даля Грибаускайте, папа Франциск. В прошлом году она была вручена Эмманюэлю Макрону.
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Тэги: Германия премия имени Карла Великого Персона: Антониу Гутерриш Город: Ахен

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