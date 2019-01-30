Правозащитники: в Минске задержан анархист Дмитрий Полиенко

Вечером во вторник, 29 января, в белорусской столице был задержан активист анархического движения Дмитрий Полиенко.

Фото из архива

По информации правозащитников, его доставили в городской отдел милиции Заводского района Минска, где он провел ночь, пишет spring96.org .

В конце прошлого года в отношении Полиенко был составлен административный протокол по статье 17.11 КоАП (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов). У правозащитников есть сведения еще об одном протоколе в отношении Полиенко уже по статье 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудника милиции).

Основанием для административного преследования явился пост в «Фейсбуке» с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в республиканский список экстремистских материалов.

Рассмотрение дела, с большой вероятностью, состоится 30 января в суде Заводского района Минска.

Полиенко также является фигурантом дела по ст. 341 Уголовного кодекса, которое 23 января возбудил Следственный комитет за нанесение граффити на одно из зданий на улице Охотская в Заводском районе Минска. Вместе с ним по этому делу проходят Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.

По предварительной информации, 22 декабря прошлого года Полиенко с друзьями нанесли граффити на стену здания на улице Охотская. Вероятно, сотрудники милиции смогли их опознать по видеосъемке с акции, несмотря на закрытые масками лица. 21 января Полиенко и Чулицкого задержали. Утром того же дня в квартире Чулицкого в присутствии его матери четыре сотрудника следственных органов провели обыск. Были изъяты ноутбук и несколько телефонов.

23 января Полиенко, Чулицкого и Гусеву после допроса в УВД Заводского района отпустили под подписку о невыезде.

В октябре 2016 года Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года. Его обвинили в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел во время акции велосипедистов «Критическая масса» в апреле того же года.