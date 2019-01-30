Попасть в Евросоюз станет проще

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали новый визовый кодекс, который упростит выдачу краткосрочных виз для поездок в ЕС.

Как сообщается на сайте Европарламента, изменения коснутся граждан более 100 стран, которые планируют посетить ЕС с краткосрочными визитами (на срок до 90 дней в течение полугода).

«Главная цель реформы — упростить законные поездки с целью туризма, торговли или бизнеса, одновременно предотвращая нелегальную иммиграцию и укрепляя внутреннюю безопасность», — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что процедура выдачи виз будет напрямую увязана с миграционной политикой.

По новым правилам, заявления на получение визы можно будет подавать в период от шести месяцев (сейчас от трех) до 15 дней до даты предполагаемой поездки. Моряки смогут подавать заявления за девять месяцев до путешествия.

Новый кодекс предполагает увеличение визовой пошлины с нынешних 60 до 80 евро с возможной скидкой для лиц младше 18 лет. При этом дети до шести лет, студенты и ученые по-прежнему будут освобождены от уплаты визового сбора. Люди, совершающие частые поездки, смогут рассчитывать на многократные визы.

Новые правила выдачи виз могут быть дополнительно адаптированы для конкретной страны в зависимости от ее сотрудничества с ЕС. В сообщении подчеркивается, что речь идет в первую очередь о реадмиссии нелегальных мигрантов.

Достигнутое между Советом ЕС и Европарламентом соглашение должно быть утверждено сначала в комитете ЕП по гражданским свободам, затем за него должны проголосовать депутаты на пленарной сессии. После этого документ поступит на утверждение в Совет ЕС. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН пояснили, что в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро.

Комментируя предполагаемые изменения в визовый кодекс, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».

Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

26 января глава представительства ЕС Андреа Викторин сказала журналистам, что стороны продолжают работу. «У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано», — отметила она.