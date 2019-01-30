Фотофакт. В Горках в частном доме рухнула крыша
ЧП произошло во вторник, 29 января, в Горках на улице Якубовского примерно в четыре часа дня.
По информации спасателей, в частном жилом доме обрушилась шиферная кровля на деревянное перекрытие. Находившаяся дома хозяйка, услышав треск и шум, смогла без труда покинуть жилище.
В доме, который за минуту превратился в аварийный, кроме хозяйки проживает еще трое – 45-летний сын с 39-летней сожительницей, а также ее 14-летняя внучка.
По информации спасателей, обрушение произошло по всей площади дома.
Пока дом не восстановят взрослые будут проживать в комнате сожительницы сына в общежитии, а девочка – в социально-педагогическом центре (деревня Рудковщина).
Всего за дежурные сутки подразделения МЧС совершили 16 выездов, из них: три – на тушение пожаров, 13 – на оказание технической помощи.