Фотофакт. В Горках в частном доме рухнула крыша

ЧП произошло во вторник, 29 января, в Горках на улице Якубовского примерно в четыре часа дня.

По информации спасателей, в частном жилом доме обрушилась шиферная кровля на деревянное перекрытие. Находившаяся дома хозяйка, услышав треск и шум, смогла без труда покинуть жилище.

В доме, который за минуту превратился в аварийный, кроме хозяйки проживает еще трое – 45-летний сын с 39-летней сожительницей, а также ее 14-летняя внучка.

По информации спасателей, обрушение произошло по всей площади дома.

Пока дом не восстановят взрослые будут проживать в комнате сожительницы сына в общежитии, а девочка – в социально-педагогическом центре (деревня Рудковщина).

Всего за дежурные сутки подразделения МЧС совершили 16 выездов, из них: три – на тушение пожаров, 13 – на оказание технической помощи.