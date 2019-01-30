Находящегося в розыске психически больного белоруса задержали в Ленинградской области

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В лесу Лодейнопольского района (Ленинградская область) во вторник, 29 января, сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего уроженца Минской области.

Как сообщается, задержание произошло на территории делянки в 16 километрах от деревни Янега.

Отмечается, что мужчина значился с 22 июня 2015 года в федеральном розыске. В отношении него в июле 2005-го было возбуждено уголовное дело. Подчеркивается, что задержанный – психически больной, признан социально опасным, пишет konkretno.ru.
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Тэги: розыск Город: Лодейное поле

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