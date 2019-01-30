Биржа: российский рубль серьезно укрепился, доллар и евро – упали

Предпоследние в январе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились серьезным укреплением российского рубля и падением доллара и евро.

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Так, российская валюта добавила 0,0114 пункта (+0,35%) и завершили сессию на отметке 3,2672 белорусского рубля за 100 российских.

Американская валюта просела на 0,0009 пункта (-0,04%) – 2,1584 белорусского рубля, а европейская валюта на 0,0012 пункта (-0,05%) – 2,4683 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефть подорожала на фоне угрозы введения санкций США против Венесуэлы, баррель марки Brent стоит около 61,5 доллара.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 24,25 копейки и составил 66,0987 рубля.



