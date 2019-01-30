Лукашенко намерен в этом году посетить Сербию

Александр Лукашенко намерен в 2019 году посетить Сербию. Об этом сообщил посол Беларуси в этой стране Валерий Брылёв 30 января в Минске на встрече с представителями сербских деловых кругов, передает БелаПАН .

В апреле 2017 года послом Беларуси в Сербии стал Валерий Брылев. На снимке – белорусский дипломат (справа) вручает верительные грамоты президенту Республики Сербия Александру Вучичу. Фото: сайт посольства Беларуси в Сербии

«Запланирован визит нашего президента в Сербию. Когда этот визит будет, точно пока неизвестно — или март-апрель, или в течение года», — сказал дипломат.

По словам Брылёва, одно из личных пожеланий Лукашенко — «чтобы это был визит под конкретные проекты и соглашения, чтобы и сербы, и белорусы могли рассчитывать на пользу от этого визита».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Сербии Ана Брнабич 31 октября на встрече с Александром Лукашенко передала приглашение его сербского коллеги Александра Вучича посетить Белград.

«Вы бы оказали нам огромную честь, приехав в нашу страну», — сказала руководитель сербского правительства. При этом она подчеркнула, что президент Сербии «относится с особым уважением к Александру Лукашенко».

Аналогичное приглашение премьер-министр Сербии передала и своему белорусскому коллеге Сергею Румасу.

Брнабич находилась с однодневным визитом в Беларуси по случаю встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.