Спикер Андрейченко рассказал, над чем будет работать весной Палата представителей

В Палате представителей на рассмотрении находятся 46 вопросов, 36 из них включены в график подготовки для рассмотрения на шестой сессии, которая откроется 2 апреля. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко, выступая 30 января на заседании совета палаты.

Двенадцать из этих законопроектов готовят к рассмотрению в первом чтении, 17 — во втором, 9 — предусматривают ратификацию международных договоров.

До конца года ожидается поступление в Палату представителей еще около 30 плановых документов. Кроме того, намечены 35 различных мероприятий по изучению правоприменительной практики.

Одним из главных направлений законодательной деятельности Андрейченко назвал рассмотрение экономических документов.

«В прошлом году мы приняли несколько серьезных документов в развитие декретов президента. Эту работу надо последовательно продолжать при подготовке таких законопроектов, как о хозяйственных обществах, естественных монополиях, платежных услугах, инновационной и аудиторской деятельности. В скором времени начнется работа над бюджетом, его надо адаптировать к современным экономическим реалиям. Кроме того, мы договорились продолжить процесс совершенствования налогового законодательства, которое должно более активно стимулировать деловую инициативу», — сказал он.

Второе важнейшее направление законодательной деятельности Андрейченко связал с социальной сферой. «Жилье, уровень социальной защищенности, занятость — это вопросы, на фоне которых все остальные для наших граждан вторичны», — подчеркнул он.

Глава Палаты представителей призвал в срок завершить работу над изменениями в Трудовой и Жилищный кодексы, которые готовятся к рассмотрению во втором чтении.

«Жилищный кодекс должен быть не только комплексным, но и понятным людям документом, позволяющим самостоятельно ориентироваться в решении своих жилищных проблем. Строить эту работу надо открыто и гласно. Любые, даже самые острые, дискуссии полезны, если они действительно помогают общему делу», — считает он.

Палате представителей, отметил Андрейченко, «важно эффективно использовать ресурсы сотрудничества со средствами массовой информации».

«Граждане должны видеть, как непросто идет выработка решений по важнейшим вопросам жизни страны. Баланс интересов общества и государства достигается не пустыми лозунгами, а посредством профессионального общения, где каждый документ рассматривается сквозь призму интересов людей», — заявил он.