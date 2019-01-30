Тима Белорусских презентует дебютный альбом во Дворце спорта

19 апреля в минском Дворце спорта Тима Белорусских представит свой дебютный альбом «Твой первый диск — моя кассета».

Имя Тимы Белорусских стало широко известно в прошлом году, когда молодой исполнитель буквально ворвался во все хит-парады со своими треками «Мокрые кроссы» и «Незабудка».

Тима уже дал немало концертов клубных концертов в Беларуси и России, его приглашали на популярные телевизионные шоу, в том числе Белорусских выступил в «Вечернем Урганте».

А сейчас Тима готов представить своим поклонникам полноформатный дебютный альбом на действительно большой площадке.