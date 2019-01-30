Тима Белорусских презентует дебютный альбом во Дворце спорта

/ Культура
Просмотров: 194 Комментариев: 0

19 апреля в минском Дворце спорта Тима Белорусских представит свой дебютный альбом «Твой первый диск — моя кассета».

Имя Тимы Белорусских стало широко известно в прошлом году, когда молодой исполнитель буквально ворвался во все хит-парады со своими треками «Мокрые кроссы» и «Незабудка».

Тима уже дал немало концертов клубных концертов в Беларуси и России, его приглашали на популярные телевизионные шоу, в том числе Белорусских выступил в «Вечернем Урганте».

А сейчас Тима готов представить своим поклонникам полноформатный дебютный альбом на действительно большой площадке.

Билеты на шоу Тимы Белорусских уже поступили в продажу на ticketpro.by, kvitki.by и bycard.by. Цена — от 40 до 80 рублей.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусская музыка современная музыка Персона: Тима Белорусских Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Песни Игоря Лученка. Золотой фонд белорусской эстрады

Песни Игоря Лученка. Золотой фонд белорусской эстрады

Игорь Лученок. «Я не в землю, я в песню уйду»

Игорь Лученок. «Я не в землю, я в песню уйду»

Инна Афанасьева: у меня есть планы на ближайшие 50 лет

Инна Афанасьева: у меня есть планы на ближайшие 50 лет

Эдуард Зарицкий. Делился радостью со всеми, а трудности преодолевал сам

Эдуард Зарицкий. Делился радостью со всеми, а трудности преодолевал сам