Минчанку ограбили возле могилы сына

Ранее не судимый 27-летний грабитель украл сумку у 67-летней жительницы Минска, когда та находилась на Чижовском кладбище.

По сообщению Минского РУВД, женщина пришла на могилу к сыну, поставила вещи рядом с собой и присела на скамейку. Через некоторое время она почувствовала, как кто-то схватил сумку и побежал. Женщина позвонила в милицию и описала преступника.

Грабителя задержали по горячим следам. Ему грозит четырехлетнее ограничение свободы. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания.