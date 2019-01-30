Минчанку ограбили возле могилы сына

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Ранее не судимый 27-летний грабитель украл сумку у 67-летней жительницы Минска, когда та находилась на Чижовском кладбище.

По сообщению Минского РУВД, женщина пришла на могилу к сыну, поставила вещи рядом с собой и присела на скамейку. Через некоторое время она почувствовала, как кто-то схватил сумку и побежал. Женщина позвонила в милицию и описала преступника.

Грабителя задержали по горячим следам. Ему грозит четырехлетнее ограничение свободы. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания.
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Тэги: Чижовское кладбище кладбище грабитель Чижовка Город: Минск

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