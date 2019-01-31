ОМОН задержал гендиректора «Витебскмясомолпрома» и сына депутата
На территории предприятия задержали главу акционерного общества Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого и руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого.
Поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тысяч рублей, сообщает
Один из задержанных, Виктор Викторович Славецкий, какое-то время занимал должность первого заместителя гендиректора «Витебскмясомолпрома», с октября 2018 года оформлен как индивидуальный предприниматель. Он является сыном Виктора Славецкого, помощника гендиректора ОАО «Витебскмясомолпром», который избирался депутатом Витебского облсовета в 2014 и 2018 годах, а в мае 2018 года был награжден орденом Почета.
Другой задержанный, Михаил Леонидович Славецкий, работал заместителем директора по животноводству молочно-товарного комплекса «Добрино» Витебского района, сейчас является директором ООО «Витебскторг».
Фигурантам грозит от 5 до 15 лет колонии.