ОМОН задержал гендиректора «Витебскмясомолпрома» и сына депутата

На территории предприятия задержали главу акционерного общества Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого и руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого.

Поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тысяч рублей, сообщает TUT.by со ссылкой на источники на предприятии. Она передавалась за закупки товаров для предприятия у конкретной коммерческой компании. СК пока не комментирует произошедшее.

Один из задержанных, Виктор Викторович Славецкий, какое-то время занимал должность первого заместителя гендиректора «Витебскмясомолпрома», с октября 2018 года оформлен как индивидуальный предприниматель. Он является сыном Виктора Славецкого, помощника гендиректора ОАО «Витебскмясомолпром», который избирался депутатом Витебского облсовета в 2014 и 2018 годах, а в мае 2018 года был награжден орденом Почета.

Другой задержанный, Михаил Леонидович Славецкий, работал заместителем директора по животноводству молочно-товарного комплекса «Добрино» Витебского района, сейчас является директором ООО «Витебскторг».

Фигурантам грозит от 5 до 15 лет колонии.