Из студенческой деревни временно выселят около четырех тысяч человек

На время проведения II Европейских игр, которые состоятся с 21 по 30 июня, студентов пяти вузов заменят спортсмены и обслуживающий персонал.

До 1 февраля учащихся временно переселят в другие общежития, в том числе коридорного типа, сообщает БелаПАН .

Часть студентов будут проходить практику по месту жительства, часть — переводятся на дистанционное обучение и по месту регистрации; магистранты и аспиранты переводятся на индивидуальный график.

Учащиеся знали о переселении за полгода.