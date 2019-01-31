Из студенческой деревни временно выселят около четырех тысяч человек

/ Общество
Просмотров: 151 Комментариев: 0

На время проведения II Европейских игр, которые состоятся с 21 по 30 июня, студентов пяти вузов заменят спортсмены и обслуживающий персонал.

До 1 февраля учащихся временно переселят в другие общежития, в том числе коридорного типа, сообщает БелаПАН.

Часть студентов будут проходить практику по месту жительства, часть — переводятся на дистанционное обучение и по месту регистрации; магистранты и аспиранты переводятся на индивидуальный график.

Учащиеся знали о переселении за полгода.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Студенческая деревня БГУ белорусские вузы II Европейские игры Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Отделению философии БГУ предложили совершить академическое самоубийство

Отделению философии БГУ предложили совершить академическое самоубийство

В БГУ студенческие билеты будут совмещены с банковской картой

В БГУ студенческие билеты будут совмещены с банковской картой

БГУ возглавил человек, при котором увольняли неугодных преподавателей

БГУ возглавил человек, при котором увольняли неугодных преподавателей

Проводы зимы. Ректор БГУ угощал студентов блинами

Проводы зимы. Ректор БГУ угощал студентов блинами