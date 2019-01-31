Из студенческой деревни временно выселят около четырех тысяч человек
На время проведения II Европейских игр, которые состоятся с 21 по 30 июня, студентов пяти вузов заменят спортсмены и обслуживающий персонал.
До 1 февраля учащихся временно переселят в другие общежития, в том числе коридорного типа, сообщает
Часть студентов будут проходить практику по месту жительства, часть — переводятся на дистанционное обучение и по месту регистрации; магистранты и аспиранты переводятся на индивидуальный график.
Учащиеся знали о переселении за полгода.