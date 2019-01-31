Бард Александр Баль выступит в Минске с сольным концертом

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9 февраля в минском концертном зале «Верхний город» выступит известный бард Александр Баль с программой «Жить, надеясь и любя».

Александр Баль живет в Могилеве, работает в областном драмтеатре, где руководит музыкальной частью. Уже более двадцати лет успешно выступает по всему постсоветскому пространству, частый гость на фестивалях авторской песни, где неоднократно становился лауреатом, в том числе самого знаменитого — Грушинского, ежегодно проходящего под Самарой.

О концертах Александра Баля говорят, что каждая его песня — это маленький захватывающий спектакль, который он создает своим мощным и трогательным голосом, виртуозной игрой на гитаре и неповторимой энергией.

Специальным гостем концерта Александра Баля 9 февраля станет солистка Молодежного театра эстрады Жанет. Однако исполнять она будет не собственные песни, а популярные романсы.

Начало концерта в 19:00, билеты от 10 до 18 рублей.
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Тэги: бард авторская песня Персона: Александр Баль Жанет Город: Минск

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