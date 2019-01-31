На улице Жуковского в Минске временно закроют движение

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Участок между улицами Могилевской и Воронянского закроют для проведения работ по строительству третьей линии метрополитена с 2 по 15 февраля.

Движение пассажирского транспорта скорректируют, сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь».

Движение автобусного маршрута № 24 на участке от ул. Мясникова до разворотного кольца «Воронянского» организуют по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях.

Автобусы маршрутов № 65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении Городского Вала будут следовать от ул. Аэродромной по ул. Володько, Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого. В направлении Лошицы — по ул. Толстого, Могилевской, Аранской, Маяковского.

Движение автобусов маршрутов № 4Д, 1024-ТК от остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого.
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Тэги: движение транспорта ремонт дороги строительство метро Город: Минск

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