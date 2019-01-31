Лукашенко признал слабость в противоборстве с информационными атаками

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Президент провел совещание о новых подходах в обеспечении информационной безопасности государства.

Фото: president.gov.by

«Здесь у нас приличный кусок работы. Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что сегодня вопрос информационной безопасности выдвинулся на передний план в функционировании любого государства. «Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства», — добавил президент.

Лукашенко пообещал проанализировать проблему на ближайшем заседании Совета безопасности. Он уточнил, что в нашей стране много необходимых специалистов и предложил создать специальную организацию.
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Тэги: информационная война белорусские СМИ информационная политика Персона: Александр Лукашенко

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