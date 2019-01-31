Лукашенко хочет создать организацию по оценке рейтинга СМИ

/ Общество
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Президент провел совещание по обеспечении информационной безопасности государства.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, одним из обсуждаемых вопросов было создание организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ.

«Ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке», — заявил глава государства.

Лукашенко высказал обеспокоенность информационными атаками и признал, что страна не готова к ним в полной мере.
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Тэги: белорусские СМИ рейтинг СМИ Персона: Александр Лукашенко

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