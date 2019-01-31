За пять лет в Беларуси смертность от рака выросла на 2%

За последние пять лет общая онкологическая заболеваемость в Беларуси увеличилась на 11%, смертность от рака выросла на 2%, сообщил 31 января на пресс-конференции в Минске заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Сергей Красный.

По его словам, среди трудоспособного населения заболеваемость увеличилась на 12%, а смертность сократилась на 4,5%.

«Это хороший показатель, говорит об улучшении диагностики, методов лечения, — сказал Красный. — С другой стороны, люди не могут жить вечно. Опыт ведущих стран мира показывает, что все меньше людей умирает от кардиологических проблем, что связано с успехами отрасли, и все больше будет умирать от злокачественных новообразований. Не редки случаи, когда один человек переболевает 5, 6 и даже 7 раз опухолями совершенно разной локализации».

Онколог отметил, что в Беларуси количество заболевших ежегодно увеличивается примерно на одну тысячу. Среди детей выявляется около 250 новых случаев рака в год. По итогам 2018 года число умерших от рака составит около 17 тыс. человек, отметил онколог.

«Смертность от рака во всем мире, в том числе у нас, будет расти. По предварительным данным, в 2018 году в Беларуси зафиксировано около 52 тыс. новых случаев, по итогам 2019 года заболеваемость составит около 53 тысяч и так далее», — сказал онколог.

Всего в минувшем году на диспансерном учете состояло 307.566 человек, из них около 60% находится под наблюдением пять и более лет.

В минувшем году на I и II стадии онкологами было поставлено 67% диагнозов. «Это очень неплохая цифра, сравнимая с данными наших европейских коллег», — отметил Красный. Для сравнения: в 2017 году на ранних стадиях рак выявлялся в 61% случаев.

Большие надежды онкологи возлагают на новый метод диагностики агрессивных опухолей — жидкостную биопсию, продолжил Красный.

«По сути это анализ крови на очень специфичные маркеры. В мире появилось много публикаций об этом методе, и если он и дальше будет показывать свою эффективность при раке легкого, пищевода, поджелудочной железы — опухолях, где очень сложно поставить диагноз на ранних стадиях, возможно, лет через 5-7, а то и раньше мы начнем использовать эту диагностику», — рассказал Красный.

Вместе с тем врачи не рекомендуют здоровым людям тестироваться на все существующие онкомаркеры на всякий случай. Сегодня в белорусской онкологии используется больше 200 маркеров, и без них онкологи не обходятся, сообщил заведующий кафедрой онкологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Александр Жуковец.

По его словам, в скрининге сегодня зарекомендовал себя только один маркер — простатспецифический антиген (ПСА). Все остальные скрининги оказались неэффективными.

«Люди идут в коммерческие центры, делают все возможные маркеры, например, 150. А когда из них 3 оказываются чуть повышенными, начинаются проблемы и вопросы, что делать? Выявить у них ничего не могут, потому что большинство маркеров неспецифичны и могут повышаться при большом количестве заболеваний, не связанных с опухолями. А человек сразу получает психологическую травму», — сказал онколог.