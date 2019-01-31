Кочанову и Румаса призвали достойного отметить #БНР101

День 25 марта в истории Беларуси заслуживает быть внесенным в национальный календарь для ежегодного празднования на государственном уровне. Об этом говорится в принятом 31 января заявлении оргкомитета по празднованию провозглашения БНР.

Документ подписали председатель Партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» Валерий Герасимов, художник Микола Купава и другие представители демократической общественности.

Заявление планируется направить главе Администрации президента Наталье Кочановой, главе Совета министров Сергею Румасу и председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку.

Оргкомитет приветствует и положительно оценивает некоторые шаги властей при праздновании 100-лентнего юбилея БНР в 2018 году. Вместе с тем его представители отмечают, что на национальном уровне участие руководства страны в праздновании юбилея белорусской государственности было недостаточным.

«Власти Беларуси не воспользовались возможностью засвидетельствовать преемственность нынешней независимой Беларуси с началом возрождения белорусской национальной государственности. Такое отношение создает угрозу устойчивости белорусского государства и играет на руку тем, кто ставит под сомнения право белорусов жить в собственном доме и самим определять свою судьбу», — говорится в документе.

Оргкомитет сообщает, что начата подготовка к празднованию 101-й годовщины провозглашения БНР и призывает общественность отметить праздник «на достойном уровне», а госорганы — почтить память БНР и ее деятелей в том числе в виде установки памятников и памятных досок, а также переименования улиц Минска и других городов.

Также оргкомитет предлагает воспользоваться позитивным опытом сотрудничества инициативной группы с местными властями при организации праздничных мероприятий 25 марта 2018 года.

По мнению оргкомитета, определение удобного формата и места проведения массовых мероприятий в этом году должно проходить путем диалога на принципах взаимного уважения сторон, плюрализма, гарантий прав и свобод граждан.

«Установление изготовленной за средства общественности, утвержденной художественным советом Мингорисполкома мемориальной доски на доме номер девять по улице Володарского в Минске, где была провозглашена независимость БНР, а также переименование этой улицы в улицу имени братьев Ивана и Антона Луцкевичей стало бы важным шагом в направлении сохранения государственности и независимости нашего отечества — Беларуси», — говорится в заявлении.