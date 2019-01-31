Фильм белоруса удостоен Гран-при VIII фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm

Гран-при VIII международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm получил фильм «Периферия» белорусского режиссера Варвары Щуки. Церемония награждения победителей фестиваля состоялась 31 января в Минске.

Картина, признанная лучшей, повествует о беспросветной однообразности и бесперспективности жизни в маленьком белорусском городе. Автора наградили призом в размере 3.000 рублей и смартфоном компании Huawei, которая выступает генеральным партнером фестиваля.

Первое место на конкурсе занял фильм «Gwylvos. Леса среди волн» английского режиссера Мэтта Биггса. Автор художественно интерпретировал четыре времени года, показав их красотой флоры и фауны подводного мира.

Второе место на конкурсе заняла картина Sonatina, которую снял китайский режиссер Вонг Хой. В центре короткометражного художественного фильма — встреча молодого телохранителя китайского нувориша со странно ведущей себя девушкой.

Третье место занял фильм «Искушение» Валерия Артемьева (Беларусь). История повествует о том, как молодой человек находит ключи от чьей-то квартиры и не удерживается от искушения подсмотреть за чужой жизнью.

Приз по итогам народного голосования получил фильм «Путешествие» Арины Салахутдиновой (Россия). Лента снята по мотивам истории Андрея Останина, взошедшего на Эльбрус с котом Графом, которого он подобрал накануне своего путешествия.

Приз в номинации «Видеть больше» от компании Huawei вручили белорусскому автору Алексею Чернышу за фильм «Эффект моли» о любовном треугольнике.

В номинации «Лучший сценарий» победил колумбийский режиссер Фрэнк Бенитез с лентой «Беглецы» о неготовых к браку женихе и невесте.

«Лучшим байопиком» стал фильм «Радио» египетского режиссера Ахмеда Аллама. В центре фильма — пожилой мужчина, который живет в чуждом ему современном мире.

Нынешний фестиваль проходил под девизом «Основано на реальных событиях». Всего в адрес организаторов поступило 898 работ, для участия в конкурсе отобрали 334 работы из 61 страны. Представители 22 стран участвовали впервые. Основным условием участия была съемка работ на камеру смартфона, а их хронометраж не должен был превышать 10 минут. Принимались как художественные, так и документальные фильмы.