Минздрав Украины выступил за легализацию каннабиса

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что в стране необходимо легализовать медицинский каннабис.

Как заявила на своей странице в соцсети и.о. главы ведомства Ульяна Супрун, доступ некоторых пациентов к препаратам на основе каннабиса станет «реализацией их права на медицинскую помощь».

По ее мнению, медицинский каннабис «помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при тяжелых заболеваниях», а также несет ряд других положительных функций.