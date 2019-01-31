Минздрав Украины выступил за легализацию каннабиса

/ Мир
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В Министерстве здравоохранения Украины считают, что в стране необходимо легализовать медицинский каннабис.

Как заявила на своей странице в соцсети и.о. главы ведомства Ульяна Супрун, доступ некоторых пациентов к препаратам на основе каннабиса станет «реализацией их права на медицинскую помощь».

По ее мнению, медицинский каннабис «помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при тяжелых заболеваниях», а также несет ряд других положительных функций.
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Тэги: каннабис Украина Персона: Ульяна Супрун

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