Минское «Динамо» дома проиграло «Адмиралу»

В первом поединке новой домашней серии хоккеисты минского «Динамо» встречались сегодня с «Адмиралом».

Встреча завершилась победой в серии буллитов «Адмирала» – 3:2.

Таким образом, «зубры» досрочно потеряли все шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Шайбы забросили: у хозяев — Александр Когалев (32.09, ассистенты — Алексей Терещенко, Сергей Костицын), Евгений Ковыршин (57.47, в большинстве, без вратаря, Джонатон Блум, Тему Пулккинен); у гостей — Никита Феоктистов (8.34, Глеб Зайцев), Степан Захарчук (20.09, Василий Стрельцов, Александр Угольников), Сергей Коньков (65.00, решающий буллит).

В таблице Западной конференции «Динамо» по-прежнему занимает предпоследнее 11-е место: 54 игры, 13 побед в основное время, 2 — по буллитам, 31 поражение в основное время, 6 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 104-157.

Бомбардиры (гол+пас): А.Костицын — 28 (14+14), Хауден — 24 (11+13), Пулккинен — 24 (10+14), Лисовец — 20 (6+14), Верчох — 20 (5+15).

Следующие три матча белорусская команда также проведет дома: 2 февраля — с рижским «Динамо», 4-го — с московским ЦСКА, 11-го — с ярославским «Локомотивом».

Белорусская команда выступает в КХЛ 11-й год. В плей-офф выходила четыре раза: в сезонах — 2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2016/17.