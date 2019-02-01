СМИ: испорченная польская говядина попала в 11 стран ЕС

Мясо с польской скотобойни, закрытой в связи со срочными санитарными проверками, импортировали 11 стран Евросоюза, заявляют в Европейской комиссии.

Регуляторы считают, что в скотобойне неподалеку от города Острув-Мазовецка на востоке страны могли забивать больных коров. Подозрения возникли, когда в интернете появилось видео, на котором на убой вели волочивших ноги коров, некоторые из которых с трудом могли ходить.

Видео показал польский телеканал TVN 24, после чего разразился скандал. Главный ветеринар Польши Павел Немчук заявил, что скотобойня работала противозаконно. «Коров специально забивали по ночам, когда не было представителей инспекции», — сказал он.

Польским властям удалось идентифицировать 9,5 тонн мяса, произведенного на заводе, но оказалось, что 2,5 тонны ушло на экспорт.