В Латвии запретили телеканал «Россия»
Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию в стране российского телеканала «Россия» за «ненавистнические высказывания в адрес части Украинского государства», сообщает
Телеканал заблокирован на три месяца.
Заместитель председателя совета Иварс Аболиньш заявил, что Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории.
Нарушения были выявлены в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» (ведущие – Ольга Скабеева и Евгений Попов).