В Латвии запретили телеканал «Россия»

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию в стране российского телеканала «Россия» за «ненавистнические высказывания в адрес части Украинского государства», сообщает Delfi.

Телеканал заблокирован на три месяца.

Заместитель председателя совета Иварс Аболиньш заявил, что Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории.

Нарушения были выявлены в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» (ведущие – Ольга Скабеева и Евгений Попов).
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Тэги: Латвия российская пропаганда Персона: Иварс Аболиньш

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