В Латвии запретили телеканал «Россия»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию в стране российского телеканала «Россия» за «ненавистнические высказывания в адрес части Украинского государства», сообщает Delfi .

Телеканал заблокирован на три месяца.

Заместитель председателя совета Иварс Аболиньш заявил, что Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории.



Нарушения были выявлены в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» (ведущие – Ольга Скабеева и Евгений Попов).