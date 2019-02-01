По дороге в больницу умер пассажир машины, попавшей утром в массовое ДТП на МКАД
По дороге в больницу скончался пассажир автомобиля, который утром 1 февраля попал в массовое ДТП на Минской кольцевой автодороге в районе 10-й городской клинической больницы.
Как сообщила
Как ранее писали
От удара погрузчик переехал на внешнее кольцо МКАД и совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями: «Маздой Премаси», «Опелем Мерива» (водитель 1958 года рождения) и «Ситроеном С-4 Пикассо» (водитель 1977 года рождения).
Больше всего в столкновении пострадала «Мазда». Работники МЧС с использованием спецоборудования извлекли из «Мазды» погибшего водителя 1964 года рождения и его супругу 1966 года рождения. Также спасатели деблокировали из «Мазды» пассажира 1992 года рождения (это он скончался по дороге в больницу).
Водители «Опеля» и «Ситроена» самостоятельно покинули свои авто, но получили различные травмы. Они были госпитализированы.
Разбирательство по факту ДТП проводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома,