По дороге в больницу умер пассажир машины, попавшей утром в массовое ДТП на МКАД

По дороге в больницу скончался пассажир автомобиля, который утром 1 февраля попал в массовое ДТП на Минской кольцевой автодороге в районе 10-й городской клинической больницы.

Фото МЧС

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, мужчина 1992 года рождения «скончался из-за травм, несовместимых с жизнью».

Как ранее писали Naviny.by , авария случилась около 7 часов утра. По предварительным данным, на внутреннем кольце произошло столкновение грузового автомобиля «Скания Р-114» под управлением водителя 1971 года рождения с фронтальным погрузчиком «Шантуи СЛ-30», которым управлял мужчина 1990 года рождения.

От удара погрузчик переехал на внешнее кольцо МКАД и совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями: «Маздой Премаси», «Опелем Мерива» (водитель 1958 года рождения) и «Ситроеном С-4 Пикассо» (водитель 1977 года рождения).

Больше всего в столкновении пострадала «Мазда». Работники МЧС с использованием спецоборудования извлекли из «Мазды» погибшего водителя 1964 года рождения и его супругу 1966 года рождения. Также спасатели деблокировали из «Мазды» пассажира 1992 года рождения (это он скончался по дороге в больницу).

Водители «Опеля» и «Ситроена» самостоятельно покинули свои авто, но получили различные травмы. Они были госпитализированы.