Танцовщицы минского стриптиз-клуба несколько лет оказывали платные интим-услуги посетителям

31 января при участии бойцов ОМОНа были задержаны директор столичного стриптиз-клуба (женщина 1972 года рождения), а также два администратора данного заведения (женщины 1981 и 1986 годов рождения). Они подозреваются в использовании занятия проституцией четырех минчанок – танцовщиц клуба.

Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома