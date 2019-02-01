Танцовщицы минского стриптиз-клуба несколько лет оказывали платные интим-услуги посетителям

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31 января при участии бойцов ОМОНа были задержаны директор столичного стриптиз-клуба (женщина 1972 года рождения), а также два администратора данного заведения (женщины 1981 и 1986 годов рождения). Они подозреваются в использовании занятия проституцией четырех минчанок – танцовщиц клуба.

Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома

Установлено, что задержанные на протяжении нескольких лет с корыстной целью предоставляли посетителям стриптиз-клуба (преимущественно иностранцам), подчиненных танцовщиц для оказания платных интимных услуг, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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Тэги: стриптиз-клуб проституция Город: Минск

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