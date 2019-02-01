Лукашенко пообещал поднять зарплату преподавателям вузов

На сегодняшнем совещании по вопросам системы образования Александр Лукашенко пообещал повысить зарплату преподавателям высших учебных заведений.

Говоря об особенностях обучения в бакалавриате и магистратуре, глава государства подчеркнул, что студент должен уходить из вуза полностью подготовленным специалистом, а не просто обладающим первоначальными знаниями и навыками.

«Я категорически запрещаю подобным образом строить систему образования. У нас есть нормальная система образования: человек окончил вуз, получил высшее образование — иди и работай», — подчеркнул он.

В то же время, заметил Лукашенко, он не возражает, чтобы дальше учебу в магистратуре продолжали самые талантливые.

Затронув вопрос зарплат преподавателей, президент отметил, что «пусть будет меньше часов, ставок, но деньги оставим те же, еще добавим».

По его мнению, преподавателю не надо все время ходить за студентами, а свой рабочий день он должен делить на две половины — преподавать и заниматься самообразованием.