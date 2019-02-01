Спустя 60 лет: Генпрокуратура проведет новую проверку гибели группы Дятлова

/ Мир
Просмотров: 361 Комментариев: 0

Российские прокуроры проведут новую проверку по факту гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале.

По информации официального представителя ГП Александра Куренного, существуют 75 версий гибели группы. Следствие намерено установить одну, подтвердив ее достоверными доказательствами.

Среди наиболее вероятных причин гибели группы Генпрокуратура считает связанные с природными явлениями — лавиной, снежной доской и ураганом. В ведомстве исключили криминальные версии.

Группа из девяти человек под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года. Туристы совершали лыжный проход, посвященный XXI съезду КПСС, планируя пройти около 300 километров. В мае 1959 года прокуратура Свердловской области прекратила расследование дела, в качестве причины гибели группы назвав «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии», напоминает «Дождь».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: перевал Дятлова Россия Генпрокуратура РФ Персона: Александр Куренной

Другие материалы на эту тему:

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

День России отметили массовыми задержаниями

День России отметили массовыми задержаниями

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева