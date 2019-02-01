С начала года более тысячи детей получили черепно-мозговые травмы

За январь 2019 года в РНПЦ неврологии и нейрохирургии поступило 1050 детей с черепно-мозговыми травмами из Минска и Минского района, сообщил 1 февраля на пресс-конференции врач нейрохирургического отделения Александр Корень.

По его словам, 120 травм связаны с катанием на тюбингах. Еще 15-20 детей пострадали на горках, катаясь на ледянках, санках или без специальных приспособлений, были сбиты другими детьми и т.д.

Госпитализированы за первый месяц года 20 человек, пострадавших при катании на тюбингах, двое детей с тяжелыми травмами головы были прооперированы. Ранее, в середине декабря, в Минском районе в результате катания с горки на тюбинге погиб девятилетний мальчик, а в январе в Могилеве погиб 24-летний мужчина — съезжая с горки, он ударился головой о столб.

Корень отметил, что основной пик обращения за медицинской помощью пришелся на 6-8 января — в РНПЦ обратились с травмами после катания на тюбингах 57 человек.

«Все пациенты получили травмы в результате катания на необорудованных, спонтанно сформированных горках в неустановленных для этого местах, в основном во дворах домов, возле школ», — сказал нейрохирург.

Он обратил внимание, что с каждым годом все больше детей и взрослых увлекаются катанием на тюбингах. Улучшается качество самих тюбингов и соответственно увеличиваются разгон и скорость этого инвентаря.

Как сообщил травматолог-ортопед приемного отделения травматологии 6-й городской клинической больницы Намир Альтан, за 2018 год в медучреждении зарегистрировано 56 205 случаев детского травматизма. Он уточнил, что эти цифры схожи с предыдущими годами. «На первом месте как в летний, так и зимний период — травмы, полученные на улице. Это около 48%. На втором месте травмы, полученные в быту, — 36%», — сказал врач.

Зимой чаще всего дети травмируются на санках, лыжах, коньках, ледянках, тюбингах.

«Количество травм от катания на тюбингах в нынешнем сезоне резко возросло по сравнению с прошлыми годами», — заявил он.

Заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова в свою очередь сообщила, что в начале января в исполнительные и распорядительные органы было направлено постановление заместителя министра, главного государственного санитарного врача Игоря Гаевского.

Он распорядился обеспечить соответствующие требованиям безопасности мест для зимних видов активного отдыха, организовать просветительскую работу с педагогами и родителями. Всем главным санитарным врачам в регионах разосланы письма с распоряжением помочь в проведении санитарно-просветительской работы.