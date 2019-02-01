Финляндия платит до пяти тысяч евро, чтобы просители убежища уехали

Финляндия увеличила финансирование программы по добровольному возвращению просителей убежища из Ирака, Афганистана и Сомали обратно на родину. Желающие получат бесплатный авиабилет и крупную сумму в евро.

Есть два способа получить финансовую поддержку — наличными или товарами и услугами, причем последний вариант предполагает большую сумму: возвращенец теперь может потратить на учебу, аренду жилья или бизнес не 2500, а 5000 евро. Однако лишь каждый десятый берет финансовую поддержку в виде услуг, остальные предпочитают наличные, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Yle.fi .

На максимальный размер поддержки от финского государства могут рассчитывать выходцы из стран так называемой группы А, к которым относятся, в частности, Ирак, Афганистан и Сомали.

«Мы хотим поощрять репатриацию, потому что это более дешевый вариант, чем депортация силами полиции или незаконное пребывание здесь», — объяснила глава проекта «Возвращение добровольцев в Ирак, Афганистан и Сомали» Тарья Рантала.

Она уточнила, что сутки в центре для просителей убежища обходятся государству в 50 евро за человека.