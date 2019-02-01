У главы «Газпрома» нашли квартиру: площадь — 1,4 тыс. «квадратов», цена — 15 млн долларов

Расследовательский проект «База» 30 января сделал «подарок» главе «Газпрома» Алексею Миллеру на его 57-летие (последние 18 лет он возглавляет самую прибыльную компанию России).

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По данным «Базы», топ-менеджер владеет «царь-квартирой» на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге, площадь которой составляет 1396 кв.м.

«Более того, на одном этаже с «царь-квартирой», в этом же здании, расположены еще две квартиры, принадлежащие главе «Газпрома»: площадью 186 и 401 квадратный метр», — отмечают расследователи.

Таким образом, утверждают они, общая площадь жилья, которые якобы принадлежат Миллеру, составляет почти 2 тысячи «квадратов».

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 млрд (около 15 млн долларов).