Подписан указ о призыве граждан на срочную службу и службу в резерве

31 января президент Беларуси подписал указ № 33 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».

Согласно документу, военнослужащие срочной военной службы и резервисты, выслужившие установленные сроки, подлежат увольнению.

Одновременно указом положено начало новой призывной кампании. На срочную службу и службу в резерве в феврале-мае 2019 года призываются граждане мужского пола, «которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку».

Министерству обороны надлежит направить призванных граждан в соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований до 1 июня.

Правительство должно предоставить главе государства информацию о результатах призывной кампании до 20 июля.