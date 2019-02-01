Виновника ДТП под Браславом ищут две недели

/ Общество
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Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о ДТП в Браславском районе, в результате которого мужчине причинены тяжкие телесные повреждения.

По сообщению пресс-службы ведомства, 37-летний водитель «УАЗ-39099» столкнулся 14 января вблизи деревни Вайнюнцы с гужевым транспортным средством под управлением 61-летним возчика. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

Свидетелей и очевидцев происшествия просят связаться по телефону оперативно-дежурной службы областного УСК: +37533 399-80-44. Звонить можно круглосуточно.
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Тэги: ДТП гужевая повозка УАЗ Город: Браслав

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