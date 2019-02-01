Языческие праздники и славянская мифология будут представлены на выставке авторских работ Светланы Ветровой «Кола года»
7 февраля в Литературном музее Максима Богдановича откроется выставка авторских работ этнографа и художника Светланы Ветровой «Кола года».
На выставке будет представлена
В открытии выставки примут участие группа «Збег абставiн» и клуб исторической реконструкции «Волат». Начало в 18:30.
В рамках выставки также пройдут четыре разноплановые тематические встречи, каждая из которых будет символизировать одну из пор года.
«Весна» — 13 февраля в 18:30 фольклорная группа «Горынь» исполнит настоящие народные песни.
«Лето» — 20 февраля в 15:00 будет показана историко-реконструкторская программа «Перуново воинство во славу предков» от Юрия Устиновича и его друзей. Посетители выставки увидят средневековые доспехи и оружие и станут свидетелями показательных боев.
«Осень» — 27 февраля в 15:00 сама Светлана Ветрова даст мастер-класс «Искусство Макоши» по узорному ткачеству на кроснах.
«Зима» — 6 марта в 18:30 приглашают на «Калядный оливье». Признанный эксперт белорусской кухни Елена Микульчик расскажет о том, что предпочитали видеть на своем столе наши предки в эпоху Наполеона. Музыкальное сопровождение вечера обеспечит Макс Ивашин. Посетителей также ждут праздничные гадания.
Выставка «Кола года» продлится по 6 марта.