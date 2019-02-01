Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

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По предварительной версии, 25-летний анархист из Нижнекамска создал неразорвавшуюся самодельную взрывчатку, которую нашли 11 января в Балашихе.

Учащегося задержали в комнате общежития университета на Ленинских горах, информирует REN.tv. Там нашли следы взрывчатки, армейскую одежду, рации, телефоны и анархистскую литературу.

По данным телеканала, фигурант уголовного дела — Азамат Мифтахов, входивший в «Народную самооборону». Также задержаны еще шесть человек. На данный момент установлено, что пятеро из них в изготовлении взрывчатых веществ не участвовали.
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Тэги: анархист МГУ самодельная бомба новости России Персона: Азамат Мифтахов Город: Москва

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