Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
По предварительной версии, 25-летний анархист из Нижнекамска создал неразорвавшуюся самодельную взрывчатку, которую нашли 11 января в Балашихе.
Учащегося задержали в комнате общежития университета на Ленинских горах, информирует
По данным телеканала, фигурант уголовного дела — Азамат Мифтахов, входивший в «Народную самооборону». Также задержаны еще шесть человек. На данный момент установлено, что пятеро из них в изготовлении взрывчатых веществ не участвовали.