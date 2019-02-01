На пересечении Скорины и МКАД закроют движение на выходные

В связи с закрытием движения транспорта под путепроводом МКАД с улицы Купревича на улицу Скорины в обоих направлениях будет изменена работа пассажирского транспорта 2 и 3 февраля.

По информации ГП «Столичный транспорт и связь»,

движение автобусов маршрутов № 145С и 64 от ст. м. Московская организуется до остановочного пункта «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»;

движение автобусов маршрута № 34 организуется в направлении пер. Липковского — без изменений, от пос. Липки — по МКАД, просп. Независимости и далее по маршруту;