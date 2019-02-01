На пересечении Скорины и МКАД закроют движение на выходные

/ Общество
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В связи с закрытием движения транспорта под путепроводом МКАД с улицы Купревича на улицу Скорины в обоих направлениях будет изменена работа пассажирского транспорта 2 и 3 февраля.

По информации ГП «Столичный транспорт и связь», 

  • движение автобусов маршрутов № 145С и 64 от ст. м. Московская организуется до остановочного пункта «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»;
  • движение автобусов маршрута № 34 организуется в направлении пер. Липковского — без изменений, от пос. Липки — по МКАД, просп. Независимости и далее по маршруту;
  • движение автобусов маршрута № 1280-ТК организуется со стороны ДС Уручье-4 по ул. Острошицкой, Стариновской, Никифорова, Руссиянова, Купревича, МКАД, просп. Независимости и далее по маршруту.
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Тэги: Столичный транспорт и связь МКАД движение транспорта Город: Минск

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