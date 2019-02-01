Правительство намерено обеспечить повсеместный сбор вторсырья и его углубленную переработку

В Беларуси будут внедрять новые подходы к сбору и переработке вторичных материальных ресурсов, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на расширенном заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам минувшего года.

«Сбор и переработка вторичных материальных ресурсов — это очень важная задача для страны, и мы здесь имеем очень большой резерв для работы. Поэтому в ближайшее время будет принят ряд нормативных и управленческих решений, чтобы повсеместно был обеспечен сбор вторичных материальных ресурсов и углубленная переработка», — цитирует чиновника пресс-служба правительства.