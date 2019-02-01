Правительство намерено обеспечить повсеместный сбор вторсырья и его углубленную переработку

/ Общество
Просмотров: 20 Комментариев: 0

В Беларуси будут внедрять новые подходы к сбору и переработке вторичных материальных ресурсов, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на расширенном заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам минувшего года.

«Сбор и переработка вторичных материальных ресурсов — это очень важная задача для страны, и мы здесь имеем очень большой резерв для работы. Поэтому в ближайшее время будет принят ряд нормативных и управленческих решений, чтобы повсеместно был обеспечен сбор вторичных материальных ресурсов и углубленная переработка», — цитирует чиновника пресс-служба правительства.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вторсырье вторичная переработка Персона: Владимир Кухарев

Другие материалы на эту тему:

Когда в Беларуси появятся автоматы для приема бутылок?

Когда в Беларуси появятся автоматы для приема бутылок?

Минчане любят дарить книгам вторую жизнь

Минчане любят дарить книгам вторую жизнь

Белорусы учатся правильно избавляться от старой техники

Белорусы учатся правильно избавляться от старой техники

За год Минск выбрасывает 29 тысяч товарных вагонов мусора

За год Минск выбрасывает 29 тысяч товарных вагонов мусора