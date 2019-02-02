В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков с 9,5 т кокаина

В последний день января в Кабо-Верде (Западная Африка) были задержаны 11 моряков грузового корабля ESER (флаг Панамы). По данным властей страны, на борту судна было обнаружено 9,5 тонны кокаина.

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Как выяснилось, все задержанные имеют российские паспорта.

По оценкам экспертов стоимость такого груза может превышать 1,5 млрд долларов.

Также сообщается, что корабль вынужденно, как оказалось на свою беду, зашел в порт Кабо-Верде — скончался один из членов команды.