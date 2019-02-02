В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков с 9,5 т кокаина
В последний день января в Кабо-Верде (Западная Африка) были задержаны 11 моряков грузового корабля ESER (флаг Панамы). По данным властей страны, на борту судна было обнаружено 9,5 тонны кокаина.
Как выяснилось, все задержанные имеют российские паспорта.
По оценкам экспертов стоимость такого груза может превышать 1,5 млрд долларов.
Также сообщается, что корабль вынужденно, как оказалось на свою беду, зашел в порт Кабо-Верде — скончался один из членов команды.
В настоящее время самым крупным изъятием кокаина в истории считается захват в ноябре 2017 года 12 тонн «снежка» колумбийской полицией у крупнейшего наркокартеля страны, напоминает